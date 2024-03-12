Некоторые мужские знаки Зодиака, склонные к измене, будут отрицать этот факт.

Знаки Зодиака - это не просто астрологическая выдумка, а точные математические расчеты и анализ, благодаря которым можно узнать много интересного. Люди пользуются этими знаниями столетиями, и если правильно их толковать, то вы будете удивлены - насколько результат соответствует происходящему в вашей жизни.

Самые неверные знаки Зодиака - мужчины, которые изменяют

Если какие знаки Зодиака склонны к изменам, так это те, которые больше остальных жаждут независимости и свободы. Им постоянно кажется, что стабильные отношения их ущемляют - буквально заставляют жить в рамках и лишениях. Астрологи считают, что среди мужчин таких "гуляк" целых 5 - проверьте, возможно, вы любите кого-то из них:

Стрелец

Первое почетное место занимает именно Стрелец, как самый независимый из всех представителей зодиакального круга. Огненные знаки Зодиака, в частности этот, не особенно тяготеет к браку и семье - удержать его в четырех стенах невозможно. К тому же, его вкусы и идеалы могут измениться вместе с отношением к партнеру. Измены у Стрельцов могут быть только на почве эмоций и страстей молодых лет - более зрелые партнеры так себя вести не будут, а скорее всего, честно признаются, что любовь прошла, и попытаются остаться друзьями.

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Овен

Если какие знаки Зодиака чаще изменяют, чтобы просто узнать что-нибудь новенькое - так это огненные Овны. В целом, их считают неплохими семьянинами, но любопытство берет верх. Овны изменяют телесно, а не эмоциональности - им кажется, что только так получится выудить полезный опыт. Ваш партнер может даже сказать: "Я сделал это в просветительских целях ради нашей пары", что, конечно, само по себе довольно странно. Плюс только один - если Овен решил назвать вас любимым человеком, то из семьи он не уйдет ни при каких обстоятельствах.

Близнецы

Воздушные знаки Зодиака, а именно Близнецы - это соединение противоречий внутри одного человека. Измена случается из-за неуверенности в правильности своего выбора и, конечно, из-за недостатка впечатлений. Если человек этого знака Зодиака привык вести двойную жизнь, то во взрослом возрасте вряд ли откажется от такого увлекательного родео. Веселее, чем "спрячь измену от партнера" только ответная измена, которой, кстати, Близнецы не простят.

Козерог

Астрологи считают, что такие земные знаки Зодиака, как Козерог, могут изменить просто так - из педантичных соображений об ответном ударе. Обижать Козерога - значит помогать ему создать любовный треугольник. Более того, иногда представители этого знака таким образом продвигаются по карьерной лестнице, совмещая приятное с полезным. В ответ на обвинения, скорее всего, будут обижаться еще сильнее - он же делал это всё ради повышения, а это деньги в семью, и очень жаль, что вы неверно истолковали его благие намерения.

Водолей

Еще один представитель зодиакального круга, который изменяет ради эмоций - это воздушный Водолей. Парадокс, но получив нужные эмоции и ощущения, он даже не будет ничего отрицать, хотя и привык в жизни мыслить рационально. Именно поэтому важно осознать, что если Водолей изменяет, значит, готов расстаться и уйти, причем, не к тому, с кем изменял, а вообще в третью сторону. Таким образом Водолей дает понять, что удержать или обвести вокруг пальца его нельзя - он сам хозяин своей судьбы и своего поведения.

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