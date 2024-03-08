Оптимистический взгляд на жизнь часто не позволяет своевременно увидеть проблему и отреагировать на нее.

Пессимизм и привычка жаловаться на проблемы может ухудшать качество жизни человека, но в то же время стимулирует к принятию более взвешенных решений. Об этом свидетельствуют результаты научных исследований.

Так, исследование, опубликованное в European Journal of Work and Organizational Psychology, показало, что чем больше человек жалуется на проблемы и трудности, тем хуже он себя чувствует психологически.

Однако, если оценивать эффективность действий пессимиста, то предвзятое отношение и сварливость могут приносить практическую пользу. Исследование, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что раздражительность улучшает аналитическую обработку информации и способствует принятию лучших решений.

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Исследование, опубликованное в Journal of Applied Psychology, показало, что сварливые и склонные к угрозам ("Как хотите - тогда я просто уйду") переговорщики являются более эффективными в достижении нужного результата в переговорах.

Исследование 2013 года показало, что люди, которые изначально не были особенно оптимистично настроены относительно своего брака (что вызывает совсем другой вопрос) - лучше справлялись с проблемами и трудностями супружеской жизни, а потому имели больше шансов насладиться стабильным браком, чем романтики-оптимисты.

Исследование Института изучения труда установило, что хотя наемные работники-оптимисты, как правило, зарабатывают больше, самозанятые пессимисты зарабатывают больше (и имеют меньше шансов на поражение), чем самозанятые оптимисты. По крайней мере, частично причина в том, что оптимизм часто является врагом критического анализа.

Как объясняют ученые, когда вы чувствуете разочарование или раздраженность, миндалевидное тело срабатывает, вызывая химические сигналы, которые ускоряют сердечный ритм и наполняют ваше тело адреналином. Ваша мотивация растет, ваша решимость растет, и - это критическая часть - вы, скорее всего, отбросите условности и будете мыслить нестандартно.

Исследование Journal of Experimental Social Psychology показало, что раздражение (но не полная злость) приводит к появлению большего количества идей. Ваше миндалевидное тело воспринимает чувство сварливости, раздражения или злости как признак неприятностей и использует химические ресурсы, чтобы помочь вам справиться с ситуацией.

Другие научные материалы на психологическую тематику

Как писал УНИАН, женщин-психопатов на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. Неверное понимание базировалось на ошибочных методах исследований и определенной предвзятости в этом вопросе самих исследователей.

Также мы рассказывали, что запахи более эффективны, чем слова, в пробуждении положительных воспоминаний. И это может помочь людям с депрессией избавиться от негативных мыслей.

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