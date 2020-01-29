NASA выбрало частную компанию для создания коммерческого модуля на МКС

В компании Axiom строят амбициозные планы по созданию на станции целого собственного сегмента.

Агентство NASA выбрало американскую компанию Axiom Space для ввода в эксплуатацию по меньшей мере одного обитаемого модуля коммерческого назначения на Международной космической станции.

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Как сообщается на сайте агентства, решение стало важным шагом в продвижении коммерческого освоения низкой околоземной орбиты, которое отвечает долгосрочным потребностям NASA.

Отмечается, что развитие коммерческих направлений на орбите – это один из пяти элементов плана NASA по открытию МКС для новых коммерческих и маркетинговых возможностей. План предусматривает открытие ресурсов станции для частников: к примеру, частным компаниям разрешат высаживать на станции своих астронавтов.

Для запуска коммерческого модуля NASA запустило программу NextSTEP-2, выбрав среди поступивших предложений компанию Axiom. Теперь компания получит доступ к узлам и ресурсам МКС для размещения одного или более дополнительных отсеков.

Предполагается, что коммерческое направление в освоении космоса будет устойчиво развиваться и после завершения срока эксплуатации МКС.

В самой Axiom строят амбициозные планы по созданию целого собственного сегмента МКС с обитаемым отсеком, научными и производственными модулями, а также смотровым отсеком с видом на Землю. Первый модуль хотят отправить на станцию в 2024 году.

Ранее ученые предупредили, что жилые модули Международной космической станции на сегодня оказались перед риском коррозии и последующей разгерметизации. Первый блок МКС был введен в строй в конце 1998 года. Станция находится на орбите уже более 7,7 тысячи дней.

Изначально срок ее эксплуатации ранее планировали завершить в 2015-2016 годах, но в дальнейшем участники проекта (Россия, Канада, США, Япония и десять государств Европейского космического агентства) продлили его до 2020-го, а потом и до 2024 года.