Что такое Глаз Гора, откуда он взялся и что значил для древних египтян знают далеко не все.

"Глаз Гора", изображение одного стилизованного глаза, смотрящего вперед, встречалось по всему Древнему Египту. Этот символ часто встречался в древних захоронениях, особенно на амулетах типа веджат. Иногда Глаз Гора также изображали на гробах и внутри гробниц.

Но что такое Глаз Гора и что он значил для древних египтян знают далеко не все, пишет Livescience. Согласно египетской мифологии, Гор был сыном Осириса, бога подземного мира. Гор сражался со своим дядей Сетом, чтобы стать правителем Египта. Во время битвы Сет изуродовал левый глаз Гора. Но Гор выиграл бой и стал фараоном и вернул себе левый глаз. Его восстановил бог мудрости Тот.

"Веджат - один из самых знаковых амулетов Древнего Египта", - рассказал египтолог из Университета Торонто Кей Ямамото. "Амулет веджат ассоциируется с исцелением и защитой. Поэтому этот тип амулета находят во многих захоронениях", - добавил он.

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"В более поздние периоды большой веджат из воска помещали на левую часть живота, где бальзамировщик делал надрез во время процесса мумификации, чтобы призвать исцеление и защиту уязвимой области", - рассказал Ямамото. Это делалось в первом тысячелетии до н. э.

Глаз был настолько "мгновенно узнаваемым" знаком защиты и здоровья, что "стал метафорой прагматичной" целостности и благополучия", - рассказала Пенни Уилсон, доцент кафедры археологии в Даремском университете в Великобритании.

"Ассоциации Глаза Гора с благополучием "могли быть применены к ряду других концепций о водах Нила, Египте в целом, исцелении и подношениях цельной пищи", - добавила Уилсон.

Глаз Гора также ассоциировался с прибывающей и убывающей луной, что могло способствовать повышению его популярности, сказал Дьюла Прискин, историк древности из Университета Сегеда в Венгрии. Историю об изуродованном и восстановленном левом глазе Гора сравнивали с тем, как прибывает и убывает луна, особенно во втором и первом тысячелетиях до н. э.

"Хотя Глаз Гора был сложным символом со множеством коннотаций и появлялся во многих ролях, его связь с луной, скорее всего, способствовала его популярности", - сказал Прискин.

Когда впервые появился Глаз Гора?

Амулеты веджат впервые появились около 2200 г. до н. э., и Глаз Гора также изображался на гробах и надгробных часовнях примерно в то же время, сказал Ямамото. "В таких случаях ученые считают, что глаза не только обеспечивали магическую защиту умершего, но и позволяли ему смотреть в мир живых", - сказал он.

Неясно, почему Глаз Гора появился примерно во времена шестой династии. Ямамото отметил, что в то время древние египтяне начали писать религиозные тексты на стенах пирамид. Это говорит о том, что древние египтяне начали "канонизировать" религиозные верования, сказал Ямамото. Это могло "привести к развитию и распространению новых религиозных мотивов", таких как Глаз Гора.

Уилсон отметил, что Глаз может быть связан с религиозной косметикой. "Мы знаем с древних времен, что галенит и малахит были мощными защитными косметическими средствами, наносимыми на глаза, поэтому глаз веджат может быть способом визуализации защищенного глаза", сказал Уилсон.

Какова бы ни была причина его создания, Глаз Гора стал символом, связанным с Древним Египтом. По словам Уилсона, он "очень универсален. Очень египетский стиль. Очень мощный".

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В марте стало известно, что в Египте археологи обнаружили древний подземный город, но есть нюанс. Скептицизм и обвинения в том, что исследование было сфальсифицировано возникли, когда группа ученых не опубликовала данные с какой-либо рецензией независимых исследователей.

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