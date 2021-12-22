Украинский спутник "Сич-2-30" запустят в январе, но на несколько дней позже, чем это было запланировано.

Компания Space X сообщила о переносе запуска украинского спутника "Сич-2-30" с 10 на 13 января 2022 года.

Об этом сообщил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в социальной сети Facebook.

"20 декабря ГП "КБ "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали Протокол завершения интеграции КА "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. Это означает, что спутник полностью готов к запуску. В то же время компания Space X сообщила о переносе запуска миссии "Транспортер-3" с украинским спутником "Сич-2-30" с 10 на 13 января 2022 года", – написал он.

Читайте такжеСтало известно, когда украинско-британская компания планирует первую миссию на ЛунуНапомним, в начале декабря стало известно, что украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США.

В штатах должны были проводиться работы по подготовке к запуску.

Стоит отметить, что спутник "Сич-2-30" изготовлен КБ "Южное" (г. Днепр) для гражданских нужд украинского государства.

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