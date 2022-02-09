Спутники, вышедшие из строя, сгорели в атмосфере Земли.

Компания Илона Маска SpaceX потеряла связь с 40 спутниками Starlink. Они не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты из-за повышенного атмосферного сопротивления на низких высотах.

Об этом говорится в блоге SpaceX.

Из-за магнитной бури сопротивление воздуха стало на 50% сильнее, чем при предыдущих запусках. Специалисты решили перевести спутники в безопасный режим, в котором они перемещались бы на орбите "боком". Благодаря таким манипуляциям удалось бы снизить сопротивление, но аппараты все равно вышли из строя.

"Спутники, вышедшие из строя, представляют нулевой риск столкновения с другими объектами. Конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли, падение обломков на планету или образование космического мусора исключены. Эта уникальная ситуация демонстрирует, какую работу проделала команда Starlink, чтобы предотвратить образование мусора на орбите Земли", - отметили в компании.

На данный момент на орбиту вывели около 1300 спутников Starlink для раздачи интернета в труднодоступные места Земли. В компании уверены, что к 2024 году технология обеспечит соединением весь мир.

Читайте такжеИлон Маск максимально разогнал свой космический интернет: когда он доберется до УкраиныРанее УНИАН сообщал, что в феврале нас ждет несколько магнитных бурь. Согласно прогнозу, в этом месяце будет немало опасных дней.

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