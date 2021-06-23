У Авакова заявили, что в Telegram свободно распространяют наркотики и продают краденные автомобили.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что мессенджер Telegram стал площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, а руководство мессенджера игнорирует запросы украинских правоохранителей.

По словам замглавы МВД, направляемые запросы касаются аккаунтов, через которые «распространяются наркотические средства и краденые автомобили». По его мнению, ответственность за это должен нести создатель Telegram Павел Дуров.

«Какую ответственность несет такой себе Дуров и такая себе организация как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями», — цитирует «НВ» заявление Геращенко на брифинге.

По словам заместителя министра, другие иностранны IT-компании сотрудничают с правоохранительными органами.

«Все сотрудничают — китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, — все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения», — заключил он.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено принудить мессенджер Telegram подчиниться законодательству – сделать платформу открытой для властей и ужесточить модерацию контента. Компания может столкнуться в Германии со штрафами на 55 миллионов долларов.

В Министерстве внутренних дел Германии Telegram давно рассматривают как проблематичный канал коммуникации.

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Автор: Дмитрий Захаров