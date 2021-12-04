Украинские ученые с коллегами из обсерватории Haystack Массачусетского технологического института заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения.

Сегодня украинские полярники наблюдали над антарктической станцией "Академик Вернадский" полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в соцсети.

"Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения", - говорится в сообщении.

Ученые объяснили, в чем уникальность такого явления. Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от Луны полностью заступает солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно добегает до станции лишь глубокой ночью.

Читайте такжеУкраина ищет полярников для новой антарктической экспедиции, зарплата – более 50 тысяч гривенКроме того, лунная тень, которая перемещается с необычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере, то есть там, где защитное магнитное поле Земли принимает на себя удары солнечного ветра. Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара – ионозонда оригинальной украинской разработки.

Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы возбудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затемнением. Впрочем украинцам беспокоиться не нужно: почувствовать и исследовать эти возмущения могут только магнитные измерители, размещенные на "Вернадском" и в обсерватории Haystack.

Поэтому украинские ученые используют такое уникальное явление как полное солнечное затмение, чтобы лучше узнать мир вокруг. "Непосредственно этим исследованием занимаются ученые Национального антарктического научного центра, Радиоастрономического института и Института радиофизики и электроники НАНУ. Ждем от них интересных результатов (измерения проводятся не только в момент затмения, но и за несколько дней до и после него) и новых открытий", - говорится в сообщении.

Видео момента затмения снял Богдан Гаврилюк, ученый-геофизик и бейскомандер 26-й УАЕ.

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Автор: Ирина Погорелая