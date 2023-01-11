Ученые провели исследование и узнали, как работа из дома влияет на семейные отношения.

Глобальная пандемия вынудила людей по всему миру работать из дома, сводя их к тесному контакту с родными и близкими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Согласно недавнему исследованию, проведенному исследователями из США и Китая, смешение домашних потребностей с карьерными задачами ставит перед супругами совершенно разные проблемы. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, в центре этих различий находится работа по дому и время, проведенное с семьей. Результаты исследования основаны на опросе 223 пар из Китая и Южной Кореи, включая пары с детьми и без них.

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Участников спросили о количестве нерабочих задач, которые они выполняли, работая дома, и о том, как это повлияло на их семейные обязательства.

Результаты исследования

Статистика показала, что и мужчины, и женщины ощущали, что они сделали больше работы по дому, работая в одиночку. Когда же пары жили и работали вместе дома, мужчины обычно выполняли меньше работы по дому. Для женщин присутствие мужа дома в рабочее время совсем не облегчало их домашнюю нагрузку.

В обеих опрошенных странах жены сообщали о том, что они испытывают повышенное чувство вины за то, что не справляются с работой по дому и проводят больше времени со своими семьями, когда их просят сделать больше работы в офисе.

Кроме того, и мужчины, и женщины чувствовали большую вину за свою работу и чувство конфликта между домом и работой, потому что они выполняли больше домашних задач, работая дома.

Авторы исследования предполагают, что партнеры должны делить домашние обязанности, в то время как компании должны осознавать трудности, возникающие по мере того, как границы между работой и семейной жизнью становятся все более размытыми.

"COVID-19 навсегда изменил то, как мы работаем. Удаленная работа станет гораздо большей нормой. Люди действительно привыкли к преимуществам работы из дома, и многие не захотят возвращаться в офис на полный рабочий день", - уверены ученые.

Ситуация с коронавирусом в мире

В последнее время коронавирус в Китае набрал обороты. Так, в одной из провинций, заболело почти 90% населения.

Тем временем ВОЗ 27 января решит, отменять ли чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

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