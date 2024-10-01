Отмечается, что этот проект пожет также решить проблему с пресной водой.

Человечество добывает экологически чистую энергию за счет энергии ветра и солнца, но нестабильность этих элементов создают значительные проблемы для поддержания электроснабжения. Чтобы решить эту проблему, французская компания предложила использовать тектоническое движение.

Издание EcoNews пишет, что компания CGG предложила технологию использования геотермальной энергии на больших морских глубинах для извлечения тепла, выделяемого между тектоническими плитами. Идея заключается в установке морских геотермальных станций над 20-километровой скважиной.

Проект предлагает установить станцию в Северном море, где есть геологические расщелины и магматические породы, которые могут генерировать энергию в течение 20 миллионов лет, извлекая всего 0,1% тепла, при более дешевом оборудовании и стабильных поставках.

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Процессы преобразования тепла в электроэнергию в сочетании с газами, выделяющимися в процессе производства, дадут экологически чистые водород и аммиак, которые имеют огромный потенциал в сравнении с ископаемым топливом. Кроме того, можно будет получать пресную воду - ключевой ресурс, который волнует экспертов уже несколько десятилетий.

Однако технология все еще находится в стадии разработки, и для того, чтобы определить будущее этого проекта, необходимо провести ряд исследований и технико-экономических обоснований.

Ранее УНИАН писал, что в Канаде одна из крупнейших алмазных шахт начала производить 4,2 млн кВт чистой энергии.

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