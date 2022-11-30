Магнитные бури - это опасные для Земли и людского самочувствия явления, которые возникают из-за повышенной активности Солнца. Как правило, ежемесячно Земля переживает несколько магнитных бурь, но по-настоящему мощные явления бывают крайне редко. УНИАН назвал предполагаемые даты магнитных бури в декабре 2022 года.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2022
Погодный сайт Meteoagent предупреждает о магнитной буре в начале зимы. Единственная магнитная буря в декабре ожидается 1-2 декабря и будет слабой по силе.
Украинский ресурс Gismeteo также прогнозирует магнитную бурю 1 и 2 декабря. Буря будет слабой, но во второй день солнечная активность будет выше. Пик бури выпадет на утро и день 1 декабря, и на день и вечер 2 декабря.
Обратите внимание, что прогноз магнитных бурь на декабрь может измениться в течение месяца, поскольку на такой длительный срок он является неточным.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Влияние магнитных бурь на здоровье индивидуально. У каждого человека оно проявляется по-разному, но сильнее всего эти явления влияют на метеозависимых, пожилых и беременных, а также обладателей хронических болезней.
Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, нужно придерживаться определенных правил в опасные даты.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Займитесь физической активностью или хотя бы пройдитесь пешком.
- Откажитесь от крепкого кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Замените их зеленым или травяным чаем.
- Ложитесь спать в одно и то же время и спите не меньше 7 часов в сутки.
- Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.