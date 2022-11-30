В декабре ожидается лишь одна магнитная буря.

Магнитные бури - это опасные для Земли и людского самочувствия явления, которые возникают из-за повышенной активности Солнца. Как правило, ежемесячно Земля переживает несколько магнитных бурь, но по-настоящему мощные явления бывают крайне редко. УНИАН назвал предполагаемые даты магнитных бури в декабре 2022 года.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2022

Погодный сайт Meteoagent предупреждает о магнитной буре в начале зимы. Единственная магнитная буря в декабре ожидается 1-2 декабря и будет слабой по силе.

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Украинский ресурс Gismeteo также прогнозирует магнитную бурю 1 и 2 декабря. Буря будет слабой, но во второй день солнечная активность будет выше. Пик бури выпадет на утро и день 1 декабря, и на день и вечер 2 декабря.

Обратите внимание, что прогноз магнитных бурь на декабрь может измениться в течение месяца, поскольку на такой длительный срок он является неточным.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье индивидуально. У каждого человека оно проявляется по-разному, но сильнее всего эти явления влияют на метеозависимых, пожилых и беременных, а также обладателей хронических болезней.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, нужно придерживаться определенных правил в опасные даты.

Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Займитесь физической активностью или хотя бы пройдитесь пешком.

Откажитесь от крепкого кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Замените их зеленым или травяным чаем.

Ложитесь спать в одно и то же время и спите не меньше 7 часов в сутки.

Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.

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