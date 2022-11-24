Магнитная буря накроет Землю в последних числах ноября.

Солнце оказывает огромное влияние на нашу планету и всё живое на Земле. Когда работники солнечных лабораторий фиксируют высокую активность нашей звезды, на Земле могут случаться магнитные бури. Именно такое явление жители планеты переживут в конце ноября.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Последняя в ноябре магнитная буря ожидается 25 и 26 ноября. По мощности эта буря будет слабой. Пик активности Солнца 25 ноября выпадет на 8 часов по Киеву, а 26 числа - на время с полуночи на 2 часов утра.

Видео дня

Как сообщает погодный сайт Gismeteo, следующая магнитная буря ожидается уже зимой - 1 и 2 декабря. Она также будет слабой.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В дни магнитных бурь у некоторых людей может ухудшиться самочувствие. Наиболее уязвимы к влиянию бурь пожилые, метеозависимые люди, а также беременные женщины.

Симптомы магнитных бурь могут отличаться у разных людей и чаще всего включают головную боль и головокружение, тошноту, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, усталость, бессонницу, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, нужно придерживаться определенных правил в опасные даты.

Больше времени проводите на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Займитесь физической активностью или хотя бы пройдитесь пешком.

Откажитесь от крепкого кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков. Замените их зеленым или травяным чаем.

Ложитесь спать в одно и то же время и спите не меньше 7 часов в сутки.

Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: