Весь полет длился 11 минут.

Известная американская певица Кэти Перри побывала в космосе. Звезда совершила полет на ракете New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Полет транслировали в прямом эфире на YouTube. Компанию артистке составили журналистка и избранница Джефа Безоса - Лорен Санчез, а также кинопродюсер Кэрианна Флинн, телеведущая Гейл Кинг, экс-ученая NASA в сфере ракет Айша Боу и ученая в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Интересно, весь полет от старта до финиша длился 11 минут. Примерно 4 минуты женщины были непосредственно в космосе. Экипаж поднялся на высоту около 105 километров над Землей.

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Кстати, Перри призналась, что мечтала о полете в космос на протяжении 15 лет и была рада возможности вдохновить новое поколение девушек на достижение космических высот.

Напомним, ранее Кэти Перри появилась в платье известного украинского дизайнера на концерте коллеги. Звезда поделилась кадрами в наряде, который создал специально для нее украинец.

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