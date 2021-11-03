Венгерские ученые провели исследование, в котором участвовали десятки псов.

В Венгрии ученые выяснили возможную причину, по которой собаки наклоняют голову, когда слушают человека.

Такое поведение может быть признаком повышенного внимания со стороны животных, приводит Naked Science результаты исследования ученых из венгерского Университета Этвеша Лоранда, опубликованные в журнале Animal Cognition.

В исследовании участвовали 40 домашних псов различных пород. Каждое животное должно было запомнить название двух игрушек, которые ранее им не были знакомы.

"…животные прошли три одинаковых испытания, первое из которых провели спустя месяц после "знакомства" с игрушками и передачи таковых хозяевам собак. Питомца просили принести одну из пары новых игрушек, выбранных случайно. То же самое животным предлагали сделать спустя два, а затем три месяца после первого испытания", – отмечается в материале.

Читайте такжеСобаки стали жить с людьми раньше, чем предполагалось – ученые (фото)Псы в общей сложности 12 раз приносили игрушки. Во время выполнения каждого из заданий ученые отмечали, наклоняли ли животное голову в бок.

Позже выяснилось, что собаки, которые не путались в игрушках, гораздо чаще наклоняли голову. Чаще других голову набок наклоняли псы породы бордер-колли.

"…специалисты предположили, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых (значимых) слов или же служит признаком повышенного внимания…", – подчеркивается в статье.

Напомним, в 2013 году канадский ученый, доктор философии Стэнли Корен опубликовал исследование, в котором говорилось, что собаки с вытянутой мордой чаще наклоняют голову в бок, когда слушают хозяина, чем "плоскомордые" псы.

Ранее ученые из университета Хельсинки изучили особенности более 20 пород собак, провели исследование с участием более 9 000 домашних животных и выяснили, в частности, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки крупного и среднего размеров.

Автор: Екатерина Присяжнюк