Маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и крупного размера.

Ученые изучили особенности более 20 пород собак, чтобы узнать, как эти аспекты влияют на склонность домашних любимцев к агрессивному поведению по отношению к людям.

Ученые из университета Хельсинки провели исследование более 9000 домашних животных, пишет НВ со ссылкой на исследование, опубликованное в Scientific Reports.

В ходе исследования были обнаружены отдельные личностные качества собаки, влияющие на ее склонность к агрессивному поведению по отношению к людям.

В ходе экспериментов выяснилось, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и крупного размера. Но из-за своего размера они часто не рассматриваются как угрожающие, и поэтому плохое поведение остается без внимания.

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Исследование также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния.

Ученые обнаружили, что опыт хозяина собаки также влияет на вероятность агрессивного поведения питомца, причем первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.

Исследование также показало, что собаки, которые больше контактируют с другими, ведут себя дружелюбней.

Ученые отмечают, что порода собак - это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста.

В ТОП-10 самых агрессивных пород вошли:

длинношерстный колли,

миниатюрный пудель,

цвергшнауцер,

немецкая овчарка,

испанская водяная собака,

лаготто (итальянская водяная собака),

китайская хохлатая,

немецкий миттельшпиц,

котон де тулеар,

уитон терьер.

Также в двадцатке оказались чихуахуа, керн-терьер, джек-рассел терьер, финский лаппхунд.

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Автор: Александр Топчий