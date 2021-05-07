Ученые изучили особенности более 20 пород собак, чтобы узнать, как эти аспекты влияют на склонность домашних любимцев к агрессивному поведению по отношению к людям.
Ученые из университета Хельсинки провели исследование более 9000 домашних животных, пишет НВ со ссылкой на исследование, опубликованное в Scientific Reports.
В ходе исследования были обнаружены отдельные личностные качества собаки, влияющие на ее склонность к агрессивному поведению по отношению к людям.
В ходе экспериментов выяснилось, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и крупного размера. Но из-за своего размера они часто не рассматриваются как угрожающие, и поэтому плохое поведение остается без внимания.
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Исследование также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния.
Ученые обнаружили, что опыт хозяина собаки также влияет на вероятность агрессивного поведения питомца, причем первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.
Исследование также показало, что собаки, которые больше контактируют с другими, ведут себя дружелюбней.
Ученые отмечают, что порода собак - это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста.
В ТОП-10 самых агрессивных пород вошли:
- длинношерстный колли,
- миниатюрный пудель,
- цвергшнауцер,
- немецкая овчарка,
- испанская водяная собака,
- лаготто (итальянская водяная собака),
- китайская хохлатая,
- немецкий миттельшпиц,
- котон де тулеар,
- уитон терьер.
Также в двадцатке оказались чихуахуа, керн-терьер, джек-рассел терьер, финский лаппхунд.
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