CNN: "Охотники за вирусами" нашли предка COVID-19 еще в 2013 году

Еще семь лет назад ученые знали о коронавирусе, носителями которого были в то время только летучие мыши.

Прежде чем войти в пещеру, небольшая группа ученых одевает защитные костюмы, маски и толстые перчатки, чтобы покрыть каждый сантиметр своей кожи. Контакт с испражнениями летучих мышей может поставить их под влияние потенциально наиболее смертельных и до сих пор не известных миру вирусов.

Со специальными фонариками на головах, ученые расставляют свои сети у входа темной пещеры. Она входит в разветвленную сеть пещер на юго-западе Китая в провинции Юньнань. После этого ученые терпеливо ждут темноты. Когда солнце садится, тысячи летучих мышей вылетают из пещеры в поисках еды, но на своем пути попадают в сити, - пишет CNN.

Ученые осторожно погружают летучих мышей в сон с помощью легкой анестезии, прежде чем взять образец крови из вен на их крыльях.

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"Мы также берем фекальные мазки и собираем помет", - сказал глава американской неправительственной организации EcoHealth Alliance Питер Дашак. Его организация специализируется на выявлении новых вирусов для предотвращения пандемий.

Дашак - охотник за вирусами. За последние 10 лет он посетил более 20 стран, пытаясь не допустить вспышки новых крупных пандемий путем поиска новых патогенов в пещерах с летучими мышами. А точнее, он ищет новые коронавирусы. Находки Дашака и таких, как он, попадают в открытую библиотеку всех известных вирусов животных. Из этой библиотеки ученые могут использовать образцы, чтобы предсказать, какие штаммы наиболее вероятно перекинутся на людей. Это помогает предотвратить новые пандемии вроде COVID-19.

"Мы собрали более 15 тысяч образцов, что привело к идентификации около 500 новых коронавирусов", - сказал он.

И одной из таких находок был вирус, обнаруженный в пещере в Китае в 2013 году. Он предположительно был предком COVID-19. До эпидемии SARS в 2003 году исследования коронавирусов не привлекали большого внимания.

"Их не рассматривали как привлекательную ветвь медицинских исследований", - говорит вирусолог из Сингапура Вонг Линфа, который разрабатывает инструменты для анализа образцов, собранных организацией EcoHealth Alliance. К тому времени лишь два человеческих коронавируса были идентифицированы. Оба патогена впервые обнаружили еще в 1960-х годах. А потом в 2009 году появился проект Predict. Его финансирует USAID, а руководит им Калифорнийский университет совместно с EcoHealth Alliance, Смвтсоновским институтом, Обществом охраны дикой природы США и компанией Metabiota, которая разработала систему отслеживания эпидемий.

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Проект получил задание идентифицировать новые животные возбудители заболеваний включая коронавирусы и и реагировать на них, прежде чем они начнут заражать людей. За 10 лет своего существования Predict получил около 200 миллионов долларов финансирования. Благодаря ему были идентифицированы еще пять коронавирусов, способных заражать людей. Среди них и COVID-19. Дашак говорит, что летучие мыши переносят около 15 тысяч коронавирусов. И лишь несколько сотен из них сейчас известны науке.

Его организация сосредоточила свое внимание на юго-западной части Китая, а именно на системе известняковых пещер в провинции Юньнань, известной своей большой популяцией летучих мышей.

"Сначала мы начали исследование в Китае, потому что искали там источник SARS. Но потом осознали, что там сотни других опасных коронавирусов. Поэтому мы изменили свое внимание на них", - объяснил охотник на вирусы.

CNN пишет, что когда COVID-19 только появился, вирусолог из Уханьского института вирусологии Ши Чженли сразу сравнила его с базой данных, в которую входят 500 новых коронавирусов, найденных EcoHealth Alliance. И это дало результат.

"Новый коронавирус совпадал с образцом, взятым у летучей мыши-подковоноса в пещере Юньнаня в 2013 году. Они на 96,2% были идентичными", - рассказал Дашак.

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Это означает, что найденный 7 лет назад вирус был либо предком того, который сейчас вызвал пандемию, или же это его очень близкий родственник.

"Очень вероятно, что было животное-посредник, которое позволило вирусу перепрыгнуть на людей, на что указывают 3.8% разницы в геноме", - добавил ученый.

Знания о том, откуда взялся новый вирус и как он начал заражать людей - это очень важная информация. Она позволяет выявлять эпидемиологическую угрозу на ранней стадии и принять меры, чтобы предотвратить распространение болезни. В случае COVID-19 знания о том, откуда взялся вирус, помогут ученым понять, как он мутировал и стал опасным для людей. Это может позволить остановить потенциальные вспышки в будущем.

Уже был подобный прецедент. В январе 2019 года Школа общественного здоровья Колумбийского университета совместно с EcoHealth Alliance объявили, что обнаружили летучую мышь в Либерии, которая была носителем заирского штамма эболы. Этот вирус вызвал эпидемию в Западной Африке в 2013-2016 годах. Таким образом, было выявлено наиболее вероятный источник эпидемии, которая убила 11 тысяч человек.