Обнаружен микроб, который способен полностью блокировать малярию
Ученые обнаружили микроб, который полностью защищает комаров от заражения малярией.
Как передает BBC News, это может предотвратить передачу болезни человеку.
Читайте такжеУченые вырастили первый в истории организм с полностью измененным ДНКОтмечается, что Microsporidia MB – родственные грибам простейшие, которые часто становятся паразитами. Тем не менее, этот вид может быть полезным для комаров. Его выявили в кишечнике и половых органах пяти процентов исследованных насекомых, найденных на берегах озера Виктория в Кении.
Ученые не смогли найти ни одного малярийного комара с микроспоридией. Лабораторные эксперименты уже подтвердили, что наличие микроба защищает комаров от малярии.
Известно, что микроб может передаваться между взрослыми комарами, а также от самки к потомству. Исследователи рассматривают два пути увеличения количества зараженных комаров:
- микроспоридии образуют споры, которые смогут массово высвобождаться для заражения комаров;
- на свободу выпустят зараженных самцов (которые не кусаются), а они должны заразить самок при оплодотворении.
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