Обнаружен микроб, который способен полностью блокировать малярию

Данное открытие может помочь в предотвращении передачи болезни человеку.

Ученые обнаружили микроб, который полностью защищает комаров от заражения малярией.

Как передает BBC News, это может предотвратить передачу болезни человеку.

Читайте такжеУченые вырастили первый в истории организм с полностью измененным ДНКОтмечается, что Microsporidia MB – родственные грибам простейшие, которые часто становятся паразитами. Тем не менее, этот вид может быть полезным для комаров. Его выявили в кишечнике и половых органах пяти процентов исследованных насекомых, найденных на берегах озера Виктория в Кении.

Ученые не смогли найти ни одного малярийного комара с микроспоридией. Лабораторные эксперименты уже подтвердили, что наличие микроба защищает комаров от малярии.

Известно, что микроб может передаваться между взрослыми комарами, а также от самки к потомству. Исследователи рассматривают два пути увеличения количества зараженных комаров:

микроспоридии образуют споры, которые смогут массово высвобождаться для заражения комаров;

на свободу выпустят зараженных самцов (которые не кусаются), а они должны заразить самок при оплодотворении.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple и Google выпустили программу, уведомляющую о риске заражения COVID-19.