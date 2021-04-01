Ученые пока не знают, что может вызывать рентгеновское излучение на планете.

Астрономы обнаружили рентгеновские лучи, испускаемые Ураном.

И хотя часть сигнала может быть отраженным излучением Солнца, часть, похоже, исходит от самой планеты, сообщает Space.com.

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Многие объекты Солнечной системы излучают рентгеновские лучи - от Венеры и Сатурна до спутников Юпитера.

Ученые же установили наличие рентгеновского излучения от Урана, объем которого больше, чем можно ожидать от простого рассеивания солнечного излучения.

Исследователи не исключают, что часть увиденного ими рентгеновского излучения действительно может исходить от Урана. Например, рентгеновские лучи могут исходить от полярных сияний на Уране, как это происходит на Юпитере. Однако ученые пока не знают, что могло бы вызвать сами полярные сияния.

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Автор: Екатерина Лиманская