По мнению ученых, троянские астероиды хранят информацию о далеком прошлом Солнечной системы.

Сегодня, 16 октября, с мыса Канаверал (штат Флорида, США) был осуществлен запуск ракеты United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Lucy, миссией которого является изучение троянских астероидов Юпитера.

Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство (NASA), передает Newsru.co.il.

Троянские астероиды Юпитера – это две крупные группы астероидов, движущихся вокруг Солнца почти в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 Юпитера в орбитальном резонансе 1:1. Эти астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде.

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По мнению ученых, троянские астероиды хранят информацию о далеком прошлом Солнечной системы. Во время миссии зонд Lucy должен посетить восемь таких астероидов.

"Миссия названа в честь скелета австралопитека Люси, потому что изучение троянов может выявить "окаменелости формирования планет": материалы, которые сгруппировались в ранней истории Солнечной системы для формирования планет и других тел", - говорится в сообщении.

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Автор: Татьяна Герасименко