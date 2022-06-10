На проведение исследования ученым понадобится около девяти месяцев.

В американском космическом агентстве NASA объявили о создании независимой группы для изучения неизвестных воздушных явлений.

Об этом речь идет в сообщении на официальном сайте космического агентства.

Исследовательскую группу возглавил астрофизик Дэвид Спергель, который является президентом Фонда Саймонса в Нью-Йорке, ранее руководил кафедрой астрофизики в Принстонском университете.

Спецгруппа начнет исследовать события, которые нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления, уже осенью этого года. Сначала исследователи будут заниматься сбором доступных данных о таких событиях, чтобы использовать их для научного понимания.

"Мы имеем доступ к широкому спектру наблюдений Земли из космоса – и это является источником жизненной силы научных исследований. У нас есть инструменты и команда, которые могут помочь нам улучшить наше понимание неизвестного", - говорится в сообщении.

В NASA подчеркнули, что неопознанные явления в атмосфере представляют интерес для национальной безопасности и безопасности полетов. В то же время агентство не имеет никаких доказательств их внеземного происхождения.

Ожидается, что на проведение исследования понадобится около девяти месяцев. После чего NASA обнародует итоговый отчет.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в NASA показали как выглядит Марс с близкого расстояния.

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