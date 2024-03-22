Концепция "Лунной железной дороги" по доставке поездов на Луну получила поддержку правительства США.

На Луне планируется построить железную дорогу, которая соединит различные лунные базы. Как сообщает The Independent, железнодорожная сеть может быть реализована в течение следующего десятилетия после того, как правительственное агентство США одобрит концепцию развития.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) поможет финансировать этот проект, предложенный в прошлом году аэрокосмической фирмой Northrop Grumman. Он является частью более масштабного 10-летнего плана развития лунной инфраструктуры DARPA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель плана - поддержка будущей "лунной экономики", которая, как ожидается, будет формироваться по мере того, как космические агентства мира определятся со своим присутствием на Луне.

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По информации издания, и Китай, и США уже имеют программы по созданию лунных баз до конца десятилетия, и ожидается, что миссия NASA "Артемида" станет первой, которая "вернет" людей на Луну.

Предполагается, что сеть лунных железных дорог сможет перевозить людей, различные запасы и ресурсы для коммерческих предприятий, которые создадут на Луне.

"Это будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и международных партнеров", - говорится в заявлении Northrop Grumman.

После того, как компания Northrop Grumman была выбрана для исследования возможностей лунной архитектуры (LunA-10), она теперь будет работать над созданием прототипа полностью работоспособной лунной железнодорожной системы.

"Фирма также будет изучать различные способы строительства, эксплуатации и ремонта сети поездов на Луне, что, вероятно, будет включать разработку роботов, способных выполнять ключевые задачи. Менеджер программы DARPA Майкл Наяк заявил, что в ближайшее десятилетие в лунной экономике произойдет "большой сдвиг парадигмы", - пишет The Independent.

Экспедиции на Луну

Как сообщал УНИАН, беспилотный космический аппарат Odysseus частной компании Intuitive Machines 23 февраля совершил удачную посадку на поверхность Луны. По данным NASA, Odysseus стал первым частным модулем, которому удалось совершить посадку на поверхность спутника Земли. Модуль Odysseus запустили 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon-9. На его борту были приборы, предназначенные для сбора данных о лунной среде.

Первый пилотируемый запуск с облетом Луны в рамках программы хотят осуществить в следующем году.

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