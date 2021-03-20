Местные жители заметили в небе вспышку красно-белого света.

Сейсмологическая станция города Моа зарегистрировала на востоке Кубы несколько световых явлений.

Читайте такжеTelegram обновил голосовые чаты и добавил новые функции: что изменилось

Местные жители заметили в небе красно-белый свет, что сопровождался сильным взрывом.

Изданию Cubadebate факт падения метеорита подтвердил руководитель Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас.

"Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв", – сказал он.

Sensor de relámpagos (GLM) del satélite GOES-East detecta el destello del posible meteorito que fue avistado en varias provincias orientales. Marcado por la cuadricula verde en una zona completamente desprovista de nubes. El color verde no corresponde al color del destello 1/2 pic.twitter.com/SLQPubc33X — Elier Pila Fariñas (@elierpf) March 20, 2021

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская