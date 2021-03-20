На Кубе упал и взорвался метеорит - УНИАН / Alex-2011, Twitter

Сейсмологическая станция города Моа зарегистрировала на востоке Кубы несколько световых явлений.

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Местные жители заметили в небе красно-белый свет, что сопровождался сильным взрывом.

Изданию Cubadebate факт падения метеорита подтвердил руководитель Национальной сейсмологической службы Аранго Ариас.

"Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв", – сказал он.

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Автор: Яна Ставская