Каждый желающий пользователь имеет бесплатный доступ к лекциям в пределах расписания и может таким образом обучаться дистанционно.

На платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ стали доступными видеоматериалы Всеукраинской Школы онлайн, которые находятся в новом разделе "Образование" . Каждый желающий пользователь имеет бесплатный доступ к лекциям в пределах расписания и может таким образом обучаться дистанционно. Библиотека раздела постоянно обновляется новым полезным контентом для самых маленьких пользователей: языковыми курсами, уроками по IT и многим другим.

Кроме этого, с понедельника, 14 марта, на украинском телевидение стартует образовательный проект "Обучение без границ", реализованный по инициативе Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения, среди которых Киевстар ТВ.

Так, с понедельника по пятницу (14-18 марта) ежедневно с 10:00 стартует серия уроков для учащихся 5-11 классов по дисциплинам "Украинский язык", "Математика" и "История Украины". Телеканалы выборочно будут транслировать контент для разных классов:

Телеканал "Пиксель" – уроки для 5 класса (10:00) и 6 класса (11:00)

Телеканал ПЛЮСПЛЮС – уроки для 7 класса (10:00), 8 класса (11:00), 11 класса (12:00)

Региональные каналы Общественного – уроки для 9 класса (10:00) и 10 класса (11:00).

На Киевстар ТВ можно будет смотреть уроки как в режиме онлайн, выбрав соответствующий канал, так и в записи – абсолютно бесплатно. Также контент доступен всем, кто находится за границей, нужно лишь бесплатно авторизоваться на платформе.

"Мы заботимся о том, чтобы у детей была возможность учиться в эти непростые времена и чтобы после нашей победы в войне адаптация и возвращение к учебному процессу происходила легче всего. Поэтому мы открыли доступ ко всему образовательному контенту на платформе, работаем над постоянным обновлением и делаем все, чтобы обучение в нашей стране действительно осуществлялось без границ", – комментируют в Киевстар ТВ.

Напомним, с начала войны Киевстар ТВ предоставил бесплатный доступ к новостным телеканалам и всему детскому контенту авторизованным пользователям. Также весь российский контент был изъят с платформы.