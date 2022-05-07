Ученые предполагают, что это вулканическая порода, которая раскололась так, что стала похожей на рукотворную дорогу.

Экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов обнаружила дно древнего высохшего озера, вымощенное чем-то вроде желтого кирпича.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, жуткую сцену случайно увидело исследовательское судно "Наутилус", которое в настоящее время исследует хребет Лилиуокалани.

Недавно опубликованный на YouTube видеоролик запечатлел момент, когда исследователи, управляющие глубоководным аппаратом, наткнулись на странную дорогу

— "Это дорога в Атлантиду", - слышно, как по радио восклицает исследователь.

— "Дорога из желтого кирпича?" - спрашивает другой голос.

— "Это странно", - добавил еще один член команды.

— "Ты что, шутишь? Это безумие", - отвечает другой.

Несмотря на то, что оно находится под тысячами километров океана, дно озера, обнаруженное исследователями на вершине подводной горы Нутка, выглядит на удивление сухим. По радио команда отмечает, что дно выглядит почти как иссушенная земная поверхность.

По мнению ученых, "дорога их желтого кирпича" - это вулканическая порода, которая раскололась так, что стала поразительно похожей на кирпичи.

"Уникальные 90-градусные трещины, вероятно, связаны с нагреванием и охлаждением от многочисленных извержений на этой обожженной границе", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, спутниковые данные показывают, что в круговороте воды на Земле происходят изменения. Это грозит миру усилением ливней и засух.

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