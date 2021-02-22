Американский грузовой космический корабль Cygnus с 3,7 т груза совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Читайте такжеУкраинско-американская ракета вывела на орбиту транспортный корабль с грузом для МКСКак сообщает NASA, во время стыковки корабль был захвачен с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2, которым управлял японский космонавт Соити Ногути. Контроль за телеметрией осуществлял американец Майкл Хопкинс.
Cygnus доставил на МКС продовольствие, предметы первой необходимости, а также оборудование и материалы для проведения научных исследований. Корабль останется на космической станции до мая. После отбытия Cygnus избавится от нескольких тонн мусора во время входа в атмосферу Земли, передает kommersant.
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