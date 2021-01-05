Перед Рождественскими праздниками в Украине ожидается возмущение геомагнитного поля Земли. Второе повышение активности пройдет в середине января.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое связано с вспышками на Солнце. Такие вспышки могут иметь разную силу и длиться от пары часов до нескольких дней. Сильные бури могут повлиять на работу систем связи и человеческое самочувствие, а особенно чувствительные к колебаниям люди ощущают даже небольшие колебания.
Когда в январе магнитные бури
В среду 6 января ожидается возбуждение магнитного поля Земли. Специалисты не прогнозируют сильную бурю, однако эти колебания могут повлиять на самочувствие некоторых людей. Следующие колебания магнитосферы ожидаются с воскресенья 17 января до среды 20 января. Этот период отмечается не интенсивностью колебаний, а их продолжительностью. В это время также возможно ухудшение самочувствия.
Как бури влияют на человека
Воздействию магнитных колебаний больше всего подвержены пожилые, беременные, метеочувствительные люди и обладатели хронических заболеваний. Во время магнитных возмущений возможны следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- боль в спине, шее, мышцах, суставах;
- покраснение глаз;
- сонливость или бессоница;
- раздражительность, плаксивость;
- боли в сердце, обострение хронических болезней.
Чтобы уменьшить негативное воздействие бури на организм, придерживайтесь нескольких правил.
- В день повышения активности лягте спать пораньше.
- Не нервничайте, исключите источники стресса.
- Пейте больше воды и зеленого чая. Откажитесь от кофе и энергетиков.
- Не употребляйте алкоголь, сигареты, жирную и жареную пищу на время бури.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Если ваше состояние сильно ухудшилось, по возможности возьмите больничный и обратитесь к врачу.
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