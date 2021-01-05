Геомагнитная буря ожидается 6 января.

Перед Рождественскими праздниками в Украине ожидается возмущение геомагнитного поля Земли. Второе повышение активности пройдет в середине января.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое связано с вспышками на Солнце. Такие вспышки могут иметь разную силу и длиться от пары часов до нескольких дней. Сильные бури могут повлиять на работу систем связи и человеческое самочувствие, а особенно чувствительные к колебаниям люди ощущают даже небольшие колебания.

Когда в январе магнитные бури

В среду 6 января ожидается возбуждение магнитного поля Земли. Специалисты не прогнозируют сильную бурю, однако эти колебания могут повлиять на самочувствие некоторых людей. Следующие колебания магнитосферы ожидаются с воскресенья 17 января до среды 20 января. Этот период отмечается не интенсивностью колебаний, а их продолжительностью. В это время также возможно ухудшение самочувствия.

Как бури влияют на человека

Воздействию магнитных колебаний больше всего подвержены пожилые, беременные, метеочувствительные люди и обладатели хронических заболеваний. Во время магнитных возмущений возможны следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

боль в спине, шее, мышцах, суставах;

покраснение глаз;

сонливость или бессоница;

раздражительность, плаксивость;

боли в сердце, обострение хронических болезней.

Чтобы уменьшить негативное воздействие бури на организм, придерживайтесь нескольких правил.

В день повышения активности лягте спать пораньше. Не нервничайте, исключите источники стресса. Пейте больше воды и зеленого чая. Откажитесь от кофе и энергетиков. Не употребляйте алкоголь, сигареты, жирную и жареную пищу на время бури. Проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше состояние сильно ухудшилось, по возможности возьмите больничный и обратитесь к врачу.

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Автор: Екатерина Пулатова