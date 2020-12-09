Магнитные бури в Украине сегодня / фото vladtime.ru

Магнитные бури - это колебания геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Геомагнитные бури могут влиять на работу систем связи и здоровье людей. 

Завтра и послезавтра пройдут самые сильные магнитные бури в этом месяце, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей и обладателей хронических болезней.

Когда ожидается магнитная буря

Прогноз магнитных бурь / фото tesis.lebedev.ru/forecast_activity

10 декабря и 11 декабря, в Украине пройдут относительно сильные магнитные бури. Специалисты отмечают, что эта буря будет иметь уровень G3 - это одна из сильнейших бурь в 2020 году. Она может негативно отобразиться на самочувствии.

Колебания 11 декабря будут слабее. Следующие всплески энергии ожидаются 18, 19 и 24 декабря - они не будут настолько сильными. Остальные дни декабря должны пройти спокойно.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время геомагнитной бури больше всего ухудшению самочувствия подвержены метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Также осторожность нужно соблюдать беременным.

Влияние магнитной бури может вызвать следующие симптомы:

  • слабость;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • повышенный аппетит или его отсутствие;
  • повышенная раздражительность;
  • сонливость;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боль в спине и мышцах.

Чтобы защититься от вредного воздействия бурь, нужно бережно относиться к здоровью. Откажитесь от сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи, энергетиков. Пейте зеленый и травяной чай. Проводите больше времени на свежем воздухе. Обязательно высыпайтесь (лучше лечь раньше, чем обычно) и не нервничайте - тогда период бурь пройдет легко.

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Автор: Екатерина Пулатова