Магнитные бури - это колебания геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Геомагнитные бури могут влиять на работу систем связи и здоровье людей.
Завтра и послезавтра пройдут самые сильные магнитные бури в этом месяце, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей и обладателей хронических болезней.
Когда ожидается магнитная буря
10 декабря и 11 декабря, в Украине пройдут относительно сильные магнитные бури. Специалисты отмечают, что эта буря будет иметь уровень G3 - это одна из сильнейших бурь в 2020 году. Она может негативно отобразиться на самочувствии.
Колебания 11 декабря будут слабее. Следующие всплески энергии ожидаются 18, 19 и 24 декабря - они не будут настолько сильными. Остальные дни декабря должны пройти спокойно.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Во время геомагнитной бури больше всего ухудшению самочувствия подвержены метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Также осторожность нужно соблюдать беременным.
Влияние магнитной бури может вызвать следующие симптомы:
- слабость;
- тошнота;
- головокружение;
- повышенный аппетит или его отсутствие;
- повышенная раздражительность;
- сонливость;
- обострение хронических заболеваний;
- боль в спине и мышцах.
Чтобы защититься от вредного воздействия бурь, нужно бережно относиться к здоровью. Откажитесь от сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи, энергетиков. Пейте зеленый и травяной чай. Проводите больше времени на свежем воздухе. Обязательно высыпайтесь (лучше лечь раньше, чем обычно) и не нервничайте - тогда период бурь пройдет легко.
Читайте также другие новости:
- Болит шея: причины, возможные заболевания и лечения неприятного симптома
- Болят глаза: возможные причины, лечение и профилактика
- Боль в груди у женщин: причины и лечение боли, когда стоит обращаться к врачу
- Болят десны: возможные причины и способы лечения
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram