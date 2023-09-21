Часть излучения от этой вспышки может достигнуть нашей планеты.

В одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения от которой может достигнуть Земли. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, мощная солнечная вспышка класса M8,2 вспыхнула в 14:19 UTC (17:19 по Киеву - УНИАН) 20 сентября 2023 года. Событие закончилось в 14:25 UTC (17:25 по Киеву).

По данным издания, зарегистрировано радиоизлучение типа II с расчетной скоростью 1054 км/с. Как сообщается, выбросы такого типа обычно указывают на то, что был выброс корональный массы.

Видео дня

Хотя расположение этого региона не благоприятствует извержению, направленному на Землю, вполне возможно, что часть его движется все же в нашу сторону. Как сообщается, в ближайшие дни из этой области возможны новые направленные на Землю вспышки и выбросы корональной массы.

Напомним, несколько дней назад на Солнце также зафиксировали вспышку с выбросом гало-корональной массы, в результате чего 19 и 20 сентября на Земле наблюдались магнитные бури.

По прогнозам, до конца сентября нас ждут еще как минимум две магнитные бури. Одна начнется 26 сентября и будет довольно сильной. Она продлится около трех дней, до 28 сентября. Последняя магнитная буря ожидается 30 сентября, она будет значительно слабее.

Вас также могут заинтересовать новости: