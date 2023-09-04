Магнитные бури в сентябре будут несильными, но продолжительными.

Работники солнечных лабораторий предупреждают людей о геомагнитных бурях - опасных для самочувствия явлениях, которые обычно возникают несколько раз в месяц. Большинство магнитных бурь на Земле слабые по мощности, но всё равно неприятны для метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023

Магнитные бури в сентябре 2023 суммарно продлятся 9 дней, но по месяцу они распределены неравномерно. Самая продолжительная буря месяца продлится 5 дней подряд - с 6 по 10 сентября. Магнитная буря 6 числа будет средней по мощности (5 баллов), в остальные дни - слабой (3-4 балла).

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Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. 26 числа мощность бури составит 5 баллов, а 27 и 28 числа - по 4 балла.

Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября. Сильных магнитных бурь в этом месяце не прогнозируется.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье плохо изучено учеными. Некоторые исследования показывают, что неприятные симптомы во время бурь ощущают многие метеозависимые люди. В других экспериментах последствия бури ощущали только космонавты и пилоты.

Что бы не говорили ученые, но на плохое самочувствие в такие дни жалуются многие. Чаще других влияние бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в области живота;

боль в спине и пояснице;

повышенное давление;

сонливость или бессонница;

обострение хронических болезней.

Но слишком сильно накручивать себя во время магнитных бурь не стоит. Большинство таких явлений не представляют серьезной угрозы для людей.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.

Откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы. Пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку в дни магнитных бурь. Проводите больше времени на улице, а вместо поездок на транспорте больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными. Избегайте стресса в вашей жизни, не участвуйте в конфликтах. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки. Для более крепкого сна попробуйте засыпать в берушах.

Если же самочувствие сильно ухудшилось - по возможности отдохните и отпроситесь с работы.

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