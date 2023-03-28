Магнитная буря ожидаются в пятницу, 31 марта.

На поверхности Солнца появилась гигантская "дыра", которая к пятнице, 31 марта, может направить солнечный ветер к Земле. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, это уже вторая "дыра" за последнее время. Недавно на Солнце обнаружили корональную "дыру" в 30 раз больше размера Земли. Теперь же в поле зрения ученых появилась новая гигантская "дыра" размером от 18 до 20 земных.

Корональные "дыры" выпускают в космос солнечный ветер, который может повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле.

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По словам ученых, новая "дыра" расположена близко к экватору Солнца. Корональные "дыры" довольно распространены, но обычно они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры извергаются в космос.

Но по мере того, как Солнце приближается к пику активности, который происходит примерно каждые 11 лет, эти "дыры" с большей вероятностью появятся вблизи экватора Солнца.

По словам ученых, корональные "дыры" могут вызывать очень быстрые солнечные ветры со скоростью более 800 километров в секунду.

"Форма этой корональной дыры не особенно примечательна. Однако ее расположение делает ее очень интересной", - говорит доцент кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэль Вершарен. Он уточнил, что солнечный ветер достигнет Земли примерно с вечера пятницы, 31 марта, до утра субботы, 1 апреля.

Магнитные бури в марте 2023 - прогноз

Как сообщал УНИАН, последняя в марте магнитная буря прогнозируется 30 и 31 числа. По мощности она будет слабой.

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