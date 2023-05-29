Сейчас Солнце очень активное, там фиксируются сильные выбросы энергии и плазмы.

Пятно на Солнце, которое ученые назвали AR3311, привлекает к себе внимание ученых со всего мира. Они утверждают, что его можно увидеть при определенных погодных условиях даже невооруженным глазом.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", из-за таких пятен силовые линии магнитного поля Солнца начинают изменяться, что приводит к сильным выбросам энергии и плазмы. Так происходят солнечные вспышки и корональные выбросы массы или плазмы в космос. А это вызывает на Земле геомагнитные бури, из-за которых страдают метеозависимые люди.

По словам ученых, пик активности может произойти в течение нескольких дней, поэтому предостерегают: чтобы увидеть это явление, стоит использовать специальное оборудование, потому что через обычные солнечные очки можно повредить зрение - настолько сильными могут быть поражения.

Врач-офтальмолог Владимир Мельник говорит, что Солнце - источник излучения разных лучей света с разной длиной волны. Прямое созерцание Солнца опасно, ведь на центральной области сетчатки расположены элементы, которые отвечают за качественное зрение. Также повышенная солнечная активность не остается незамеченной и нашим организмом, говорит врач.

Поэтому для защиты своего зрения медики рекомендуют не только очки, но и банально прислушиваться к собственному организму.

Магнитные бури в июне 2023

В июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, следующая - 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми (4 балла).

Затем сильный шторм мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня. В последний день месяца - 30 июня - мощность бури составит 4 балла.

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