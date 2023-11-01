Обновленная оценка предполагает, что 25-й солнечный цикл достигнет пика на год раньше, и продлится дольше.

Ожидается, что Солнце достигнет пика своей активности в 2024 году, - на год раньше, чем предполагалось ранее, говорят ученые.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), эта активность, известная как "солнечный максимум", в текущем 11-летнем цикле будет наблюдаться в период с января по октябрь 2024 года, пишет Independent.

Более ранние оценки предполагали, что текущий 25-й солнечный цикл, который начался в 2019 году, достигнет своего пика в 2025 году. "Это довольно существенное изменение", - сказал Марк Миш из Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

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11-летний цикл активности Солнца связан с количеством солнечных пятен, которые, в свою очередь, связаны с интенсивностью космической погоды, включая активность солнечных вспышек на этой звезде.

Это мощные выбросы заряженной плазмы, выходящие из звезды. Они могут создавать помехи магнитному полю Земли, вызывать повреждения электрических сетей, выводить из строя спутники и даже наносить вред астронавтам и космическому оборудованию, если они направлены на планету.

Предыдущая группа экспертов, созванная NOAA, NASA и Международной службой космической среды (ISES) в 2019 году, прогнозировала, что 25-й солнечный цикл будет слабым и достигнет пика в июле 2025 года с максимальным количеством солнечных пятен в 115.

Но новый пересмотренный прогноз солнечной активности во время 25-го солнечного цикла предполагает, что солнечная активность будет увеличиваться быстрее и достигнет пика на более высоком уровне, чем прогнозировалась экспертной группой 2019 года.

Обновленная оценка предполагает, что 25-й солнечный цикл достигнет пика в период с января по октябрь 2024 года, а максимальное количество солнечных пятен будет между 137 и 173.

"Мы ожидаем, что наш новый экспериментальный прогноз будет намного точнее, чем прогноз группы на 2019 год, и, в отличие от предыдущих прогнозов солнечного цикла, он будет постоянно обновляться ежемесячно по мере появления новых наблюдений за солнечными пятнами", - сказал доктор Миш.

Ученые регулярно предупреждают, что мир не готов к опасности, исходящей от повышенной солнечной активности, поскольку даже незначительные проявления космической погоды в прошлом имели серьезные последствия.

Например, небольшая солнечная буря в феврале прошлого года привела к тому, что 38 из 49 спутников SpaceX Starlink не смогли достичь запланированной орбиты. Вместо этого они сгорели во время незапланированного возвращения в атмосферу Земли.

Исследователи заявили, что улучшенные наблюдения и прогнозы явлений космической погоды могут помочь избежать таких потерь спутников в будущем.

Новый прогноз также может стать хорошей новостью для наблюдателей за небом, которые, вероятно, будут ожидать увидеть внешнюю атмосферу Солнца во время полного солнечного затмения в апреле следующего года.

Во время полных солнечных затмений, происходящих на пике активности Солнца, диск звезды полностью закрывается Луной, но ее внешняя атмосфера, называемая короной, вероятно, будет более заметна.

"Солнце может устроить хорошее шоу с особенно впечатляющей короной - расширенной внешней атмосферой Солнца, которую можно увидеть только во время затмения", - говорится в заявлении NOAA.

Солнечная активность - новости

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Это 25 цикл по счету с 1749 года.

Как стало известно, количество пятен на Солнце в июне 2023 года стало самым большим почти за 21 год. Это один из явных признаков того, что звезда быстро приближаемся к своему жизненному максимуму.

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