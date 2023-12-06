В районе солнечного экватора появилось чудовищное темное пятно, известное как корональная дыра.

На поверхности Солнца открылась огромная темная дыра, из которой прямо на Землю извергаются мощные потоки необычайно быстрого излучения, известного как солнечный ветер. Размер дыры, ширина которой превышает 60 земных шаров, беспрецедентны на данном этапе солнечного цикла.

Издание live science пишет, что гигантское темное пятно, известное как корональная дыра, сформировалось вблизи солнечного экватора 2 декабря и достигло максимальной ширины около 800 тысяч километров в течение 24 часов, сообщает Spaceweather.com. С 4 декабря солнечная пустота направлена прямо на Землю.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), корональные дыры возникают, когда магнитные поля, удерживающие Солнце на месте, внезапно расходятся, в результате чего содержимое верхней поверхности Солнца вылетает в космос в виде солнечного ветра.

Корональные дыры выглядят как темные пятна, потому что они холоднее и менее плотные, чем окружающая их плазма. Это похоже на то, почему солнечные пятна кажутся черными, но, в отличие от солнечных пятен, корональные дыры не видны, если не смотреть на них в ультрафиолетовом свете.

Потоки излучения от корональных дыр намного быстрее обычного солнечного ветра и часто вызывают возмущения в магнитном поле Земли, известные как геомагнитные бури, сообщает NOAA. Последняя корональная дыра на Солнце, появившаяся в марте, вызвала самую мощную геомагнитную бурю, обрушившуюся на Землю более чем за шесть лет.

Эксперты первоначально предсказывали, что последняя дыра может вызвать умеренную (G2) геомагнитную бурю, которая может спровоцировать отключение радио и сильные авроральные проявления в течение следующих нескольких дней. Однако солнечный ветер оказался менее интенсивным, чем ожидалось, поэтому буря в результате оказалась пока лишь слабой (G1), но авроры все еще возможны.

Неизвестно, как долго дыра будет оставаться на Солнце, но предыдущие корональные дыры, по данным NOAA, продержались более одного оборота Солнца, а это 27 дней. Однако вскоре дыра повернет в сторону от Земли.

Солнечная активность нарастает весь год, поскольку Солнце приближается к взрывному пику в своем примерно 11-летнем солнечном цикле, известном как солнечный максимум. Однако, по странному стечению обстоятельств, новая гигантская корональная дыра не является частью повышения солнечной активности.

Корональные дыры могут возникать в любой момент солнечного цикла, но, по данным NOAA, чаще всего они появляются во время солнечного минимума. Когда же они появляются во время солнечного максимума, то обычно располагаются вблизи солнечных полюсов, а не вблизи экватора. Поэтому остается загадкой, как такая массивная дыра открылась вблизи экватора, когда мы находимся так близко к солнечному максимуму.

Однако за последние несколько недель появилось множество других признаков того, что Солнце становится более активным.

18 ноября на ближней стороне Солнца появился гигантский "архипелаг солнечных пятен", состоящий как минимум из пяти различных групп солнечных пятен, и с тех пор он изверг в космос десятки солнечных бурь.

25 ноября в результате взрывного извержения "огненного каньона" вблизи экватора Солнца произошел выброс корональной массы (КВМ) - быстро движущегося облака намагниченной плазмы, - которое впоследствии врезалось в Землю и вызвало редкие оранжевые авроры (северного сияния). А 28 ноября на Солнце произошла вспышка "почти X-класса", породившая "людоедский" КВМ, который ударил в Землю и вызвал геомагнитную бурю, которая в выходные озарила аврорами низкие широты.

Недавний всплеск солнечной активности, вероятно, свидетельствует о том, что мы находимся на пороге солнечного максимума. В октябре ученые пересмотрели свои прогнозы солнечного цикла и теперь предсказывают, что взрывной пик может начаться в начале 2024 года.

Как ранее писал УНИАН, 5 ноября в ряде областей Украины видели северное сияние, что является аномалией для нашей страны. Аврору вызвала высокая солнечная активность.

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