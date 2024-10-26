Вспышка длилась целых два часа.

Крупная и продолжительная вспышка произошла на Солнце, из-за чего на Земле вероятна магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, событие началось в 05:57 UTC (08:57 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 07:56 UTC (10:56 по Киеву). Во время вспышки произошел большой корональный выброс массы.

Как сообщается, вспышка была класса X1.8. Подобные вспышки относятся к сверхмощным и могут вызывать сильные магнитные бури на нашей планете.

К счастью, расчеты показывают, что большая часть коронального выброса массы будет направлена ​​от Земли, но часть его все же может прийти в нашу сторону.

Это уже вторая солнечная вспышка класса X за последние дни. Предыдущая произошло 24 октября.

По прогнозам, солнечная активность до 28 октября будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Солнце переживает свой максимум - что известно

Солнечный максимум, наиболее активная и опасная фаза Солнца, уже в разгаре и, по мнению ученых, может продлиться ещё год.

Исследователи считают, что максимум начался около двух лет назад, и с тех пор солнечная активность лишь усиливается. Это приводит к более ярким полярным сияниям и риску разрушительных солнечных бурь, которые могут повлиять на наземные коммуникации и спутники.

В 2024 году наблюдался пик солнечных пятен за последние 23 года, а количество мощных вспышек класса X оказалось рекордным.

Вас также могут заинтересовать новости: