Ученые предупреждают о приближении очень мощной бури, которая может вызвать полярные сияния по всему миру.

Магнитные бури в октябре ожидаются несколько раз. Одна из них накроет Землю в начале месяца - и будет крайне мощной. Ученые предупреждают, что всплеск солнечной энергии может вызвать перебои в работе электросетей и привести к полярным сияниям по всему миру. Мы рассказали, когда наступит сильная магнитная буря и сколько продлится.

Когда магнитные бури сегодня в Украине

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупреждает, что мощная магнитная буря надвигается на Землю в период 4-5 октября. Её вызвала яркая вспышка на Солнце, которую обнаружили 1 октября. Это второй мощный всплеск солнечной активности за 5 месяцев.

Это будет самая сильная магнитная буря не только в октябре, но и за последние несколько месяцев. Её сила составит G3 - третья самая высокая категория после G4 и G5.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды, эта буря может вызвать сбои в работе электросетей, навигационных систем и даже спутников. А также солнечная вспышка вызовет впечатляющие полярные сияния по всему миру. Однако угрозы для здоровья людей, по словам ученых, нет.

По данным сайта Meteoagent, сильная магнитная буря продлится с 4 по 6 октября. Её мощность останется на высоком уровне во все три дня. Затем нас ожидает три дня "затишья", после чего активность Солнца вновь поднимется с 10 по 12 октября. Однако следующая буря уже не будет такой мощной.

Как сильная магнитная буря влияет на здоровье

Негативное воздействие магнитной бури могут ощущать метеозависимые, пожилые люди и обладатели хронических болезней. В дни бури у них может возникать головокружение, головная боль, тошнота, перепады артериального давления, боли в мышцах и суставах.

Чтобы легче пережить период магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты:

Не ешьте жирных, острых и жареных блюд.

Откажитесь от алкоголя, энергетических напитков, кофе, сигарет.

Употребляйте больше сезонных овощей и фруктов, орехов, морепродуктов.

Постарайтесь меньше нервничать и не участвовать в конфликтах.

Спите не меньше 7 часов в сутки и ложитесь спать в одно и то же время.

Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще проветривайте комнату.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности стоит обратиться к врачу и взять больничный.

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