Существует вероятность, что на Землю могут обрушиться еще более мощные солнечные бури.

Самая активная и опасная фаза солнца - солнечный максимум - в самом разгаре и может продлиться как минимум год. Официальное подтверждение стало большим сюрпризом, учитывая, что исследователи обычно воздерживаются от подобных заявлений, пока эта активная фаза не начнет спадать, пишет LiveScience.

Как сообщается, представители НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Международной группы по прогнозированию солнечного цикла (SCPP) подтвердили, что солнечный максимум уже начался. Они предполагают, что он мог начаться еще два года назад. Ученые также отметили, что солнечная активность, вероятно, останется высокой еще около года.

Сообщается, что солнечная активность может увеличиться еще сильнее в ближайшие месяцы. По прогнозам ученых, это приведет к более ярким полярным сияниям и разрушительным солнечным бурям на нашей планете.

Видео дня

Как пишет издание, 2024 год уже продемонстрировал некоторые потенциально рекордные уровни солнечной активности. Например, в августе количество видимых солнечных пятен на поверхности Солнца достигло 23-летнего максимума.

Количество солнечных вспышек класса X - самых мощных взрывов, которые может произвести Солнце - также оказалось рекордным в современной истории (с 1996 года).

Как сообщается, существует вероятность, что на нашу планету могут обрушиться еще более мощные солнечные бури, сопоставимые с событием Кэррингтона 1859 года. Подобные вспышки могут повлиять на наземную инфраструктуру, вызвать массовые отключения радиосвязи и даже привести к падению спутников.

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, заряженные частицы устремляются к Земле, взаимодействуя с её магнитосферой. Эти явления могут вызывать изменения в работе радиосвязи, навигационных систем и даже влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Магнитные бури чаще всего наблюдаются во время солнечного максимума, который повторяется примерно каждые 11 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: