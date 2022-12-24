УНИАН предупредил о четырехдневной магнитной буре в последнюю неделю 2022 года.

Работники солнечных лабораторий ведут ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. Когда приборы фиксируют повышение активности звезды, на Земле могут происходить магнитные бури разной мощности. Эти явления опасны для метеочувствительных и пожилых. Прогноз магнитных бурь предупредит о самых опасных днях последнего месяца 2022 года.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

О магнитных бурях в декабре предупреждает погодный сайт Gismeteo. Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря. Активность 26-28 числа будет высокой, а буря 29 декабря будет слабой. Затем после однодневного перерыва активность Солнца снова вырастет - слабая магнитная буря ожидается в воскресенье 31 декабря.

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Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь.

Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на улице.

Сделайте небольшую зарядку или прогуляйтесь пешком.

Пейте больше воды и зеленого чая, а от кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков откажитесь.

Постарайтесь засыпать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

Примите контрастный душ.

Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.

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