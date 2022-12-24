Работники солнечных лабораторий ведут ежедневное наблюдение за обстановкой на Солнце. Когда приборы фиксируют повышение активности звезды, на Земле могут происходить магнитные бури разной мощности. Эти явления опасны для метеочувствительных и пожилых. Прогноз магнитных бурь предупредит о самых опасных днях последнего месяца 2022 года.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда ближайшая магнитная буря
О магнитных бурях в декабре предупреждает погодный сайт Gismeteo. Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря. Активность 26-28 числа будет высокой, а буря 29 декабря будет слабой. Затем после однодневного перерыва активность Солнца снова вырастет - слабая магнитная буря ожидается в воскресенье 31 декабря.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.
Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.
Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь.
- Регулярно проветривайте комнату и чаще бывайте на улице.
- Сделайте небольшую зарядку или прогуляйтесь пешком.
- Пейте больше воды и зеленого чая, а от кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков откажитесь.
- Постарайтесь засыпать в одно и то же время, спите не меньше 8 часов в сутки.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Примите контрастный душ.
Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от источников стресса.