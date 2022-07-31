Long March 5B должен был доставить лабораторный модуль на строящуюся на орбите новую китайскую космическую станцию.

Китайская ракета упала на Землю в субботу. Штаты обвинили Пекин в сокрытии "конкретной информации о траектории", необходимой для того, чтобы знать, где могут упасть возможные обломки.

Об этом говорится в материале Reuters.

Космическое командование США сообщило, что ракета Long March 5B снова вошла в атмосферу над Индийским океаном примерно в 16:45 по Гринвичу, вопросы о "технических аспектах входа в атмосферу, таких как потенциальное место падения обломков" были переданы Китаю.

"Все космические государства должны следовать установленным передовым методам и вносить свой вклад в обмен такой информацией заранее, чтобы обеспечить надежные прогнозы потенциального риска столкновения с обломками. Это имеет решающее значение для ответственного использования космоса и обеспечения безопасности людей здесь, на Земле", - сказал представитель NASA Билл Нельсон.

Пользователи социальных сетей в Малайзии опубликовали видео, на котором видно, что это обломки ракеты.

Китай предупреждали, что корпус Long March 5B слишком большой, и, в случае повторного входа в атмосферу, многочисленные фрагменты ракеты накроют дождем территорию площадью около 2 тысяч км.

Long March 5B должен был доставить лабораторный модуль на строящуюся на орбите новую китайскую космическую станцию. Это был третий полет ракеты с момента ее первого запуска в 2020 году.

Фрагменты еще одного китайского Long March 5B приземлились на Берегу Слоновой Кости в 2020 году, повредив несколько зданий в этой западноафриканской стране, хотя сообщений о травмах не поступало.

Чтобы избежать неконтролируемого падения ракет Штаты, например, усовершенствовали их разработку.

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