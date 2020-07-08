Ученые описали третий в истории случай полного излечения человека от ВИЧ

Результат можно назвать прорывным, но оптимизм врачей пока довольно сдержанный.

35-летний гражданин Бразилии, ранее ВИЧ-позитивный, полностью избавился от вируса в своем организме. Признаки патогена в организме мужчины отсутствуют уже более года.

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Как сообщает Naked Science, статья об этом опубликована в журнале Science. Также доклад о результатах лечения представлен на конференции AIDS 2020: Virtual.

Главная сложность лечения ВИЧ в том, что этот вирус заражает клетки крови. Патоген в клетках находится в латентном состоянии, поэтому иммунная система не способна распознать его и атаковать. На сегодня медицина может лишь «держать вирус в узде» с помощью фармацевтических препаратов.

Доктор Рикардо Диас из Университета Сан-Паулу в Бразилии решил опробовать новый метод борьбы с ВИЧ. Его подход был направлен на то, чтобы «разбудить» вирус и дать иммунной системе возможность уничтожать его полностью. Новую методику Диас опробовал на нескольких пациентах.

Тот самый «пациент номер три» проходил лечение при помощи стандартной трехкомпонентной схемы антиретровирусной терапии. В сентябре 2015 года врачи назначили ему еще два препарата: долутегравир (ингибитор вирусного фермента интегразы, известный под коммерческим названием «Тивикай») и маравирок (антагонист хемокиновых рецепторов, предотвращающий проникновение вирусов в клетки).

Кроме того, пациент принимал никотинамид (витамин B3), который стимулировал пробуждение «спящих» вирусов в зараженных клетках, делая их более уязвимыми для иммунного ответа. Такая схема лечения применялась на протяжении года; затем пациент вернулся к стандартной трехкомпонентной схеме, а в марте 2019 года прекратил медикаментозное лечение.

С тех пор в образцах его тканей и крови не обнаруживались вирусные частицы или отдельные компоненты вируса. «Мы не можем обыскать весь организм, но, по самым точным свидетельствам, инфицированных клеток нет», – сообщает Диас.

Это третий в истории случай полного излечения человека от ВИЧ — и первый, которого удалось добиться при помощи лишь медикаментозных методов. Двое предыдущих пациентов, Адам Кастильехо и Тимоти Рэй Браун, избавились от патогена при помощи трансплантации стволовых клеток.

Результат, которого достиг Диас, можно назвать прорывным. Однако оптимизм врачей по этому поводу довольно сдержанный, ведь четыре других пациента, получавших аналогичное лечение, от вируса в организме не избавились. Точно так же инфицированными остаются 30 человек, на которых Диас опробовал модифицированные схемы лечения.

«Результат интересный, но всего лишь предварительный, — говорит Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист по изучению ВИЧ. — Это случилось с одним и пока единственным человеком».

Коллега Ганди Стивен Дикс был еще категоричнее и назвал случившееся «не излечением, а лишь интересным случаем, требующим подробного изучения».

Ранее сообщалось, что ученые разработали новый препарат длительного действия, который потенциально может лечить ВИЧ.

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