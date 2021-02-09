Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс достигла красной планеты.

Зонд "Надежда" из ОАЭ вышел на орбиту Марса в рамках первой арабской миссии.

Об этом сообщает REUTERS.

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Первая миссия Объединенных Арабских Эмиратов на Марс достигла красной планеты и успешно вышла на ее орбиту после семимесячного путешествия, что позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.

Это делает ОАЭ пятым космическим агентством, достигшим Марса.

Миссия ОАЭ на Марс: что известно

Орбитальный аппарат "Надежда" был запущен 19 июля 2020 года и достигнет Марса 9 февраля 2021 года.

Космический зонд будет изучать суточные и сезонные погодные циклы, погодные явления в нижних слоях атмосферы Марса, такие как пыльные бури, а также то, как погода меняется в разных регионах планеты.

"Hope" была первой из трех космических миссий, отправленных к Марсу в июле 2020 года. Своим миссии на Марс также отправили США и Китай. Ожидается, что все три прибудут на Марс в феврале 2021 года.

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Перевод: Екатерина Лиманская