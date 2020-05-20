Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей (фоторепортаж)

Шлемы оснащены принудительной фильтрацией воздуха.

В Харькове инженеры разработали защитные шлемы для врачей.

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Полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PAPR) харьковской разработки работают на автономном питании и снабжены не только фильтром, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи.

Мощности маски хватает на 8-12 часов непрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые из Университета Гонконга доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусной инфекцией благодаря тесту на хомяках.

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