Ученые проверили эффективность масок на хомяках

Медицинские маски помогают с высокой вероятностью снизить бесконтактную передачу вируса от человека к человеку, доказали ученые.

Ученые из Университета Гонконга доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусной инфекцией благодаря тесту на хомяках.

Об этом пишет ВВ со ссылкой на South China Morning Post.

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Выяснилось, что средства индивидуальной защиты помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса.

В эксперименте участвовали 52 хомяка. Учеными для проведения опытов была сооружена специальная конструкция. В каждую из клеток с одной стороны был помещен один зараженный коронавирусом хомяк, а с другой — по три здоровых. Также между клетками исследователями были установлены вентиляторы, которые «распространяли» инфекцию от инфицированного грызуна здоровым. Кроме того, между клетками ученые поместили специальную «масочную перегородку».

Эксперты провели три теста: в одном из них «масочная перегородка» ставилась у клеток с зараженными животными, во втором — у клеток со здоровыми хомяками, в третьем — вовсе не ставилась. Спустя неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, находившихся в клетках без перегородок, заразились коронавирусной инфекцией. При этом в тех случаях, когда у клеток с зараженными животными были установлены маски, инфекцию подхватили только 2 из 12 грызунов в противоположной клетке. После того как в ходе теста перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели 4 из 12 грызунов.

Специалисты пришли к выводу, что передача коронавируса может снизиться на 50 процентов при ношении медицинских масок.

Ранее сообщалось, что после осмотра врачей 26-летнему бегуну из Уханя, Китай, была сделана срочная операция в связи с критическим состоянием легких. По мнению медиков, причиной случившегося стало ношение маски во время пробежек. Сообщается, что мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в груди и нехватку воздуха. После осмотра врачей было установлено, что его левое легкое было сжато на 90 процентов, а его сердце сместилось в правую часть тела.

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