Ученые нашли новые мутации COVID-19

Ученые пока не знают, как мутация способна изменить коронавирус, поэтому исследование продолжается.

Ученые из США обнаружили большое деление одного из полученных геномов COVID-19 – 81 пару в гене ORF7a.

Ген ORF7a создает вспомогательный белок, который помогает вирусу инфицировать, распространяться и размножаться в организме человека. Считается, что белок помогает вирусу избежать нашей иммунной системы и убивать клетки после процесса репликации, пишет Science alert.

Читайте такжеЗамена людям: как роботы помогают человечеству справится с эпидемией (видео)

Ученые пока не знают, как эта мутация способна изменить коронавирус, поэтому исследование продолжается. Однако, по мнению ученых, такие деления потенциально помогут снизить пригодность вируса.

В то же время в исследовании другой группы ученых говорится об обнаружении 14 мутаций. Но беспокоит ученых только одна из них: мутации в геноме D614G начали распространяться в Европе в начале февраля, а когда он попадал в новые «девственные» районы, то быстро становился доминирующим. Но связи между мутациями и госпитализацией пока не обнаружено.

По словам этих ученых, таким образом мутация белка D614G более заразна, чем оригинальная форма коронавируса из Уханя.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили микроб, который полностью защищает комаров от заражения малярией.