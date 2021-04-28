Telegram cтанет средством проведения видеоконференций / Telegram

В мессенджер Telegram уже в мае добавят функционал групповых видеозвонков.

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Как заявил создатель мессенджера Павел Дуров, Telegram станет мощной платформой для групповых видеоконференций.

По его словам, в групповых видеозвонках Telegram будут возможности делиться экраном (screen sharing), высокий уровень шифрования, шумоподавление, поддержка десктопов и мобильных решений.

Ранее Telegram разрешил продавцам принимать платежи в любых чатах, включая группы и каналы.

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Автор: Дмитрий Захаров