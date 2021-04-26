Мессенджер представил обновления платежей, голосовых чатов и еще некоторых функций.

Telegram разрешил продавцам принимать платежи в любых чатах, включая группы и каналы.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщается в блоге мессенджера.

Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года, и с их помощью можно совершать оплаты, не покидая приложения. Сегодня мессенджер запустил "Платежи 2.0".

"С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы", - говорится в сообщении.

Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

При этом Telegram утверждает, что именно платежные системы обрабатывают и хранят всю конфиденциальную информацию, такую как данные кредитной карты. Доступа к этим данным нет ни у Telegram, ни у разработчиков ботов.

На данный момент мессенджер поддерживает платежи через Stripe, "Яндекс.Деньги", "Сбербанк", Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay и ECOMMPAY.

Платформа для платежей открытая и бесплатная, Telegram не берет комиссии. Для подключения своего магазина к платформе платежей не нужно согласование с Telegram. Испытать новые возможности на бесплатных тестовых товарах и услугах можно в этом канале.

Другие обновления

Также Telegram представил отложенные голосовые чаты. Теперь администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчетом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Читайте такжеTelegram запустил два новых веб-клиента и приложение для AndroidИз окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы "О себе" любого участника, чтобы лучше понимать, с кем происходит общение. Отредактировать свои фото и данные тоже можно прямо из голосового чата.

Также мессенджер добавил функцию быстрого приближения изображений в чатах. Теперь можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.

Пользователи iOS получили возможность перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону.

Кроме того, Telegram изменил анимации при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов на Android.

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Автор: Катерина Комолова