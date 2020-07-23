Комета Neowise сегодня приблизится к Земле на минимальное расстояние

Комета пролетит на расстоянии 103 миллионов километров от Земли, поэтому никакой угрозы она не представляет.

В четверг, 23 июля, комета Neowise приблизится на минимальное расстояние к Земле, ее будет видно невооруженным глазом.

Об этом информирует Devon Live.

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"Комета Neowise сегодня находится в ближайшей к Земле точке, и хотя комета не является самой яркой - люди все же могут увидеть ее", - говорится в сообщении.

Астроном Джон Маклин, который руководит обсерваторией Эксетер, сказал, что комета летит со скоростью 40 миль в секунду. По его словам, комету будет видно до конца этого месяца в Северном полушарии, затем она пройдет Южное полушарие, прежде чем окунуться вглубь Солнечной системы.

Комета пролетит на расстоянии 103 миллионов километров от Земли, поэтому никакой угрозы она не представляет.

Как сообщал УНИАН, комету Neowise удалось сфотографировать в Старом селе (Пустомытовский район, Львовская область).

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