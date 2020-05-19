Китайские ученые хотят победить коронавирус без вакцины: новое лекарство готовят к испытаниям

В случае успеха испытаний препарат должен быть готов к применению в больницах уже в этом году, утверждают ученые.

Исследователи из Пекинского университета разрабатывают препарат, который, в случае успеха, может помочь остановить пандемию еще до появления возможности вакцинации. Разработка подошла к стадии клинических испытаний.

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Как сообщает Naked Science, статья об этом опубликована в издании Cell. Основа разработки — одноклеточный геномный подход, который помог эффективно найти нейтрализующее антитело.

В разработке используются нейтрализующие антитела, которые вырабатываются иммунной системой человека для борьбы с вирусом. Эти антитела ученые изолировали из крови 60 выздоровевших пациентов.

По словам директора Передового инновационного центра геномики при Пекинском университете Сяоляна Се, препарат успешно прошел стадию тестирования на животных. Введение препарата инфицированным мышам позволило снизить вирусную нагрузку на организм в 2500 раз всего за 5 дней.

Авторы в своей статье утверждают, что использование антител обеспечивает потенциальное «излечение» от болезни и сокращает время выздоровления. Ученые полагают, что препарат должен быть готов к применению на людях уже в этом году, а широкомасштабно его можно будет использовать к моменту предполагаемой зимней вспышки Covid-19.

Клинические испытания пройдут в Австралии и других странах: в самом Китае слишком мало новых случаев заражения коронавирусом, поэтому будет сложно правильно подобрать выборку испытуемых. Ученые надеются, что препарат реально может стать тем самым специализированным лекарством, которое остановит пандемию.

Ранее в США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.