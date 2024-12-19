Известно, что астронавты проведут на орбите станции "Тяньгун" шесть месяцев.

Двое астронавтов из Китая провели девять часов на открытом воздухе в холодном вакууме на борту орбитальной космической станции. Это стало самым длинным зафиксированным выходом в открытый космос. Об этом сообщила Китайская космическая администрация, передает The New York Yimes.

"Астронавты китайской миссии "Шэньчжоу-19" Цай Сюже и Сун Линдун завершили свою первую "внетранспортную деятельность" - выход в открытый космос - на этой неделе, очевидно, побив предыдущий рекорд в восемь часов и 56 минут, установленный двумя американскими астронавтами в 2001 году", - цитирует издание Китайское агентство пилотируемых космических полетов.

Такой поступок стал еще одним признаком амбиций Китая показать свое могущество и престиж в космосе, считают в NYT.

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"Любуясь прекрасными видами из космоса, мы также глубоко почувствовали вес и величие пилотируемой космонавтики", - отметил один из астронавтов господин Сонг.

В издании напомнили, что астронавты вышли в космос в конце октября в рамках миссии по строительству и обслуживанию китайской космической станции "Тяньгун". С ними был третий астронавт-инженер Ван Хаоцзе, который во время выхода в открытый космос находился внутри космической станции, помогая своим коллегам.

По информации китайских СМИ, астронавты проведут на орбите станции "Тяньгун" шесть месяцев, осуществляя эксперименты и серию выходов в открытый космос. Таким образом в Китае надеются, что миссия "Тяньгун" станет путем к отправке астронавтов на Луну в ближайшие годы.

В свою очередь китайское агентство пилотируемых космических полетов не объявило этот выход в открытый космос мировым рекордом. В ведомстве отметили, что это был самый длинный выход в открытый космос именно для китайских астронавтов.

"Агентство также сообщило, что оба астронавта решились на выход за пределы "Тяньгун" - опасное мероприятие даже при условии тщательной подготовки - с серьезной целью: установить оборудование для защиты станции от космического мусора и осмотреть другое оборудование на ее внешней стороне", - добавили в материале.

Также в Китайской академии наук сообщили, что трое астронавтов повезли в космос фруктовых мушек, чтобы понять, как пониженный магнетизм и микрогравитация влияют на их поведение и рост.

Исследования о космосе - последние новости

Как писал УНИАН, ученые нашли межзвездный "тоннель", который соединяет нашу Солнечную систему с другими звездами. В частности новые наблюдения показывают, что мы живем внутри горячей, менее плотной области, чем считается.

Также сообщалось, что астронавты, которые застряли в космосе, будут вынуждены ждать возвращения на Землю еще дольше. Отмечается, что они смогут вернуться домой не раньше конца марта или даже апреля, ведь возникли задержки с отправкой в космос других астронавтов, которые заменят их.

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