Замена людям: как роботы помогают человечеству справиться с эпидемией (видео)

Роботы заполняют нехватку ресурсов в больницах и проверяют документы у прохожих на улицах.

Карантин показал, как много всего человечество может перепоручить работам. В условиях пандемии их все активнее используют в медицине и обеспечении общественного порядка по всему миру.

Читайте такжеЗапорожский робокоп: украинские конструкторы собрали робота-полицейского (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Так, робот ездит по Нью-Йоркскому Таймс-скверу и распрашивает прохожих об их самочувствии.

Тем временем полиция штата Коннектикут взяла себе в штат дрон. Он кружит над городом и напоминает прохожим о социальной дистанции. Апарат способен с расстояния в 58 метров определить, есть ли насморк, кашель, температура и прочее.

В Тунисе робот-полицейский предупреждает граждан об опасности короравируса, и даже может потребовать у людей проверку документов. Хотя этот механизм не настолько умен – люди удаленно управляют ним из полицейского участка.

В Украине не отстают. Запорожские инженеры разработали тестовый экземпляр робокопа, вооруженный электрошокером и слезоточивым газом.

Роботы заполняют нехватку ресурсов в некоторых больницах. В Бухаресте придумали переоборудовать иорговый центр под госпиталь, а «медсестрами» сделать роботов. Они умеют убирать, приносить еду и лекарства, а также отвечать на простые вопросы.

В малазийском госпитале обход пациентов осуществляет робот-врач. Он мониторит только состояние здоровья коронавирусных больных.

В Китае использование роботов в госпиталях давно поставлено на поток. Там используют сотни роботов.

Роботы способны помочь не только с развозкой пищи больным. Так, электронный помощник спас от срыва Выпускную церемонию медиков в Колумбийском университете Магдалены. Выпускники сидели дома, но их участие в церемонии обеспечил монитор на груди робота и видеосвязь.

Ранее сообщалось, что в Британии тестируют мобильное приложение для контроля за распространением коронавируса.

Читайте также: