Ученые выпускают ракету с небольшим проводом, который тянется за ней, чтобы вызвать удар молнии.

Пользователи Reddit обсуждают вирусное видео, на котором ученые запускают ракету под удар молнии.

На записи видно, что след от ракеты загорается ярко-зеленым светом и становится похожим на луч.

"У этой ракеты есть небольшой провод, тянущийся за ней, чтобы вызвать удары молнии. Так ученые исследуют молнию", - прокомментировал видео один из пользователей.

Ракеты с медным проводом заземления "притягивают" удар. В этот момент исследователи собирают все необходимые данные. К примеру, записывают звуки грома, изучают природу всех процессов, связанных с молниями.

Читайте такжеЗа полчаса до удара: искусственный интеллект научился прогнозировать молнию

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко