Ракеты с медным проводом заземления "притягивают" удар / скриншот из видео

Пользователи Reddit обсуждают вирусное видео, на котором ученые запускают ракету под удар молнии.

На записи видно, что след от ракеты загорается ярко-зеленым светом и становится похожим на луч.

"У этой ракеты есть небольшой провод, тянущийся за ней, чтобы вызвать удары молнии. Так ученые исследуют молнию", - прокомментировал видео один из пользователей.

Ракеты с медным проводом заземления "притягивают" удар. В этот момент исследователи собирают все необходимые данные. К примеру, записывают звуки грома, изучают природу всех процессов, связанных с молниями.

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Автор: Денис Прядко