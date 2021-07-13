Пользователи Reddit обсуждают вирусное видео, на котором ученые запускают ракету под удар молнии.
На записи видно, что след от ракеты загорается ярко-зеленым светом и становится похожим на луч.
"У этой ракеты есть небольшой провод, тянущийся за ней, чтобы вызвать удары молнии. Так ученые исследуют молнию", - прокомментировал видео один из пользователей.
Ракеты с медным проводом заземления "притягивают" удар. В этот момент исследователи собирают все необходимые данные. К примеру, записывают звуки грома, изучают природу всех процессов, связанных с молниями.
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